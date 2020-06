„Alles getan, um uns zu schützen“

Inzwischen hat sich auch die Familie des „Jokers“ in die Causa eingeklinkt. Novaks Bruder Djordje meinte gegenüber Eurosport, man habe „alles getan, um uns zu schützen, und die Regeln eingehalten“. Auch Herwig Straka, Manager von Dominic Thiem kann dieser These offenbar etwas abgewinnen. „Niemand hat illegal gehandelt. Es war erlaubt in Serbien.“ Strakas ganzes - auch differenziertes - Statement sehen Sie hier im Video: