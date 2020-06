Dem irischen Billigflieger Ryanair kommt seine österreichische Tochter Laudamotion teuer - allein bis März 2020 hat die Lauda-Flotte rund 300 Millionen Euro an Verlusten angehäuft. Wie viel seither in der Corona-Krise noch dazugekommen ist, könne er noch nicht beziffern, so Ryanair-Chef Michael O‘Leary am Donnerstag. Laudamotion ist seit Mitte März am Boden, durch das Nichtfliegen seien die Verluste im Endeffekt sogar verringert worden. Trotzdem gibt es beim angekündigten Jobabbau offenbar kein Pardon - am Donnerstag wurden die ersten Kündigungen ausgesprochen, darunter angeblich auch einer Schwangeren.