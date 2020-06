Daher hat sich der Verband entschlossen, ein neues Format zu schaffen: So wurde erstmals ein Ligabetrieb eingeführt, der schon voll im Gange ist. „Wir haben zwei Ligen mit acht Teams in der ersten und sieben in der zweiten. Es spielt jeder gegen jeden, die Termine machen sich die Teams aus, um größere Ansammlungen zu vermeiden“, erklärt der Steirer Hofmann-Wellenhof. Bis Anfang Juli sollen die Spiele absolviert sein. Die fünf Besten steigen in den Finaldurchgang auf, der Rest aus erster und zweiter Liga kann sich in einem Play-off noch für den Finaltag qualifizieren. Ebenso gibt es Auf- und Absteiger.