Derzeit erfreut sich „Krönchen“ an den schönen Vorsommertagen, denn in den Rettungszentren von „Animals Asia“ ist es wieder warm geworden. Schläfrige Bären erwachen, andere sind schon voller Leben. Einzelgängerin „Krönchen“ sucht in Ruhe nach Leckereien oder hält ein Nickerchen in ihrer Hängematte - gerne leise schnarchend, wie die Pfleger berichten. Sie ist eine von über 330 Bären in der Obhut des Vereins, verteilt auf China und Vietnam.