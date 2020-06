Der Süden von Mexiko ist am Dienstag von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Das Zentrum des Bebens der Stärke 7,5 lag 23 Kilometer südlich der Ortschaft Crucecita im Bundesstaat Oaxaca in einer Tiefe von fünf Kilometern, wie der seismologische Dienst am Dienstag mitteilte. Die Zahl der registrierten Todesopfer stieg mittlerweile auf vier, wie die nationale Zivilschutzagentur mitteilte. Zuvor hatte der Gouverneur von Oaxaca von einem Toten gesprochen.