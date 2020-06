Gerade, als Bürgermeister Nagl einen jungen Fluggast auf steirischem Boden begrüßte, war es so weit: Zwei Klima-Aktivisten von „System Change Not Climate Change“ in bunten Dino-Kostümen stiegen aus der AUA-Maschine und rollten Zettel aus - eine perfekte Position, um ihre Botschaft anzubringen, standen gegenüber doch Dutzende Fotografen und Filmteams. „In 35 Minuten in die Klimakrise“, hieß es da. „Es ist ein Wahnsinn, dass diese Kurzstrecken geflogen werden“, meinte einer der Klimaschützer. Vor dem Flughafen begrüßte eine weitere Demo die Ankommenden.