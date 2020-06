Totale Sonnenfinsternis folgt am 14. Dezember

Zur ringförmigen Sonnenfinsternis kommt es, wenn sich die Erde in Sonnennähe und der Mond in Sonnenferne befindet. Die Neumondscheibe verdeckt die Sonne dann nicht wie bei einer totalen Sonnenfinsternis vollständig, sondern lässt einen leuchtenden Ring frei. Die nächste totale Sonnenfinsternis spielt sich am 14. Dezember ab. Sie wird vor allem von Südamerika aus zu sehen sein.