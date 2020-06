In Appartement aufgespürt

Um der Polizei nicht in die Falle zu gehen, setzte er sich nach Österreich ab - und landete schließlich im beschaulichen Graz! Doch die Zielfahnder des Bundeskriminalamtes, dessen Geldwäschemeldestelle und Beamte des Landeskriminalamtes Steiermark kamen dem mutmaßlichen Betrüger in enger Zusammenarbeit mit den US-Behörden und jenen aus Guatemala auf die Schliche: Sie spürten ihn in einem Appartement auf, das zu einem Hotel gehört.