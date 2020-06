Sima fordert mehr Polizeipräsenz an Hotspots

Mahrer solle sich an seinen Kollegen, den Innenminister, wenden, denn „die Polizei hat während des Lockdown Einzelpersonen auf jeder Parkbank bestraft. Und jetzt?“ Sie fordert, dass die Exekutive an den Hotspots mehr Präsenz zeigt. „Unsere Straßenkehrer sind nicht dazu da, die Coronaregeln zu vollziehen“, so Sima.