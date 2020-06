Angestellte griff mehrere Monate lang in Kassa

Den eigenen Dienstgeber bestohlen hat indes eine Mitarbeiterin einer Gärtnerei im Bezirk Melk. Die Frau nutzte ihren Job an der Kassa aus, um sich aus selbiger zu bedienen. Rund 7000 Euro verschwanden so über mehrere Monate, ehe sie erwischt wurde. Motiv konnte die Frühpensionistin keines nennen. Sie machte den Schaden bereits wieder gut, die Firma verzichtet auf weitere Anzeige.