MNS-Pflicht fällt zum Teil

Heute fällt außderdem die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht im Handel, für Kunden in der Gastronomie und Hotellerie. Weiterhin aufrecht bleibt sie in Öffis, Apotheken, Taxis, bei Dienstleistern (mit wenier als einem Meter Abstand) und für Personal in der Gastro. Eigenverantwortung lautet das Stichwort der Stunde.