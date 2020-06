Ein 27-jähriger Linzer zeigte am 13. Juni 2020 gegen 18 Uhr bei der Polizei an, dass er kurz zuvor Opfer eines Raubüberfalles geworden ist. Seinen Angaben zufolge saß er am Barbara Friedhof in Linz auf einer Bank, als ihm ein vorerst unbekannter Täter ohne Grund das Handy gewaltsam aus der Hand riss. Anschließend bedrohte der Mann das Opfer mit einem Messer.