Nun bedankte sich Kiel mit Niko Bilyk und dem österreichischen Kiel-Geschäftsführer Viktor Szilagyi - im Rahmen des neunten Online-Stammtisches - bei der Steiermark. Das ist jene Plattform, die der Verband in Corona-Zeiten eröffnet hat, um auch in Krisenzeiten mit Handballbegeisterten in Kontakt zu bleiben. Auch die „Steirerkrone“ lauschte diesmal mit. Und hörte, wie Kiel-Star Bilyk schwärmte: „Wir haben in Graz die Grundlage für unsere erfolgreiche Saison geschaffen. Wir haben viel trainiert, aber es hat sich wirklich ausgezahlt. Die Bedingungen waren perfekt.“ Viktor Szilagyi ergänzte: „Die Vorbereitung in der Steiermark war dieses Jahr unsere Erfolgsbasis. Wir kommen sicher bald einmal wieder.“