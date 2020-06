Hartberg ist die erste Auslandsstation des Sturm-Leihspielers in Europa. Doch erst spielte er nicht, pendelte zwischen Tribüne und Ersatzbank. Dann kam Corona. „Und Amadou wohnte alleine im Lehrlingsheim, wir haben ihm eine kleine Küche eingerichtet. Er hat sich dann selbst versorgt, ist auch mit erst 19 Jahren sehr selbstständig“, weiß TSV-Vorstand Wolfgang Kampl als Lehrlingsheim-Leiter. Er kennt Dante so gut wie sonst keiner in Hartberg. „Amadou ist sehr zielstrebig, will unbedingt seinen Traum als Fußballer leben. Vor Corona hat er auch ständig an Deutschkursen teilgenommen. Er will sich beweisen.“ Was er nun auch in der Schopp-Elf tut. Dante ist seit dem Liga-Neustart gesetzt, ist ein „Gewinner“ der Corona-Pause.