Dann setzte er sich ins Auto und fuhr nach Drobollach, wo er in einem Lokal seelenruhig ein Bier trank und auf seine Freundin wartete. Die 56-Jährige hatte in einem benachbarten Café als Reinigungskraft gearbeitet. Ihr Chef beschreibt die Frau als äußerst brav und solide und sagt, er könne sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein Verhältnis zwischen Ernst B. und der 56-Jährigen bestanden habe. Trotzdem schoss ihr der 63-Jährige aus nächster Nähe in den Kopf, als sie Samstagfrüh mit ihrer Enkelin (5) auf dem Weg zum Auto war.