Das Polit-Hickhack ist beendet: Das berühmt-berüchtigte Ibiza-Video wurde nach Informationen der „Krone“ am Dienstagnachmittag per Bote sowohl an die Staatsanwaltschaft Wien als auch an die Korruptionsstaatsanwaltschaft übermittelt. Die Auswertung des Videos ist dem Bundeskriminalamt zufolge abgeschlossen, die Justiz muss nun über die Weiterleitung an den Ibiza-U-Ausschuss entscheiden.