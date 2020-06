Verrücktes Spiel in Wolfsberg! Erst 2:0-Führung für den LASK, dann 3:2-Führung für den WAC und schließlich der Endstand von 3:3. Die beiden Verfolger von Meister Salzburg lieferten sich am Sonntag ein packendes Duell. Der WAC bleibt Tabellenzweiter, der Rückstand in der Tabelle auf Meister Salzburg beträgt nach dessen 6:0-Sieg in Hartberg aber bereits sieben Punkte.