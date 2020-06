In der Steiermark hält man am Bau des volldigitalisierten neuen Edelstahlwerks in Kapfenberg fest, aufgrund von Lieferschwierigkeiten verzögert sich die Fertigstellung aber um einige Monate auf das zweite Halbjahr 2021. Im heurigen Sommer in Betrieb gehen soll die neue Stranggussanlage mit einer Jahreskapazität von 950.000 Tonnen in Leoben-Donawitz. Weitere größere Investitionen sind derzeit nicht geplant.