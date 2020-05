Unzählige Menschen starben auch ohne das Zutun der Wachmannschaften - an Hunger, Krankheit oder Erschöpfung. Schwangere erlitten Totgeburten, mussten ihre Säuglinge im Straßengraben liegen lassen und weitermarschieren. Tumberger: „Der Weg von Brünn nach Wien ist mit Massengräbern gepflastert. Die meisten sind nicht einmal gekennzeichnet.“ Eine Ausnahme bildet die Grabstätte in Pohrlitz, wo 890 Opfer ruhen. Dort erinnert auch eine zweisprachige Inschrift an die Ereignisse. Regelmäßig finden hier tschechisch-österreichische Gedenkveranstaltungen statt.



Das Sterben ging auch in Österreich noch weiter

Als der Tross der ausgemergelten Opfer im Juni 1945 nach mehreren Tagen den Grenzort Drasenhofen (NÖ) erreichte, waren die Menschen mehr tot als lebendig. „Bei uns nahmen Bürger die Vertriebenen auf, und auch die russischen Besatzungssoldaten versorgten sie mit Nahrung“, berichtet der frühere Bürgermeister Hubert Baier. 5200 Altösterreicher überlebten die Vertreibung aus Brünn nicht - davon starben etwa 1000 noch nach der Ankunft in Österreich an Entkräftung.