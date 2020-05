„Hätten jene, die aus Österreich kamen, getestet“

Erst am 9. März begann auch die staatliche Gesundheitsbehörde Skiurlaub-Heimkehrer aus Tirol zu testen. Am 11. März riet das Außenministerium in Stockholm von Reisen nach ganz Österreich ab. „Mit heutigem Wissensstand hätten wir jene, die aus Österreich kamen, getestet“, so Tegnell, und schränkte ein:„ Wir können niemals hergehen und sagen, alle die heimkommen, müssen sich testen lassen“. Im Übrigen glaube er nicht, dass die Infektionskette in Europa jemals restlos klargelegt werden wird.