Zusammenhang mit Razzia in einem Hochhaus vermutet

Details und Hintergründe der perfiden Aktion sind noch nicht geklärt, sie könnten aber mit einer Razzia in einem Hochhaus Anfang der Woche im Zusammenhang stehen. Beamte hatten in mehreren Kellern unter anderem mehr als 200 Fahrräder sichergestellt, mutmaßlich Diebesgut. „Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass es am Ende einen Zusammenhang gibt zu Straftaten, die vorher begangen worden sind und wo es eine entsprechende Polizeiaktion gegeben hat“, sagte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) am Freitag.