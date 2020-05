Nächster Paukenschlag in der Formel 1. Nur zwei Wochen nach dem Vettel-Aus bei Ferrari kündigt sich nun auch ein Erdbeben bei Mercedes an. Motorsportchef Toto Wolff soll - laut Berichten von „F1-Insider.com“ und „Auto-Bild motorsport“ - das Weltmeisterteam von Lewis Hamilton schon Ende des Jahres verlassen. Daimler-Sprecher Jörg Howe will davon aber nichts wissen,