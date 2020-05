Lehrlingsentschädigung abgeliefert

Ein Opfer, so Lachberger, hat an die Bande eineinhalb Jahre lang fast die gesamte Lehrlingsentschädigung abgeliefert. Ein anderes wurde so eingeschüchtert, dass es sich fast nicht mehr aus dem Haus traute. Erst durch einen Zufall – ein Opfer geriet in eine Polizeikontrolle, am Handy wurden Erpressernachrichten entdeckt – flogen die Taten auf.