Am 25. Mai um 17.15 Uhr wurde eine Polizeistreife in der Umkehrschleife im Afritschweg in Linz auf einen Mofalenker aufmerksam, welcher vor den Beamten den Gehweg benutzen wollte. Als der Bursch das Polizeifahrzeug sah, zögerte dieser kurz, wollte sich dann aber einer Polizeikontrolle entziehen. Die Beamten verfolgten das Mofa mit Blaulicht und Folgetonhorn und versuchten den Lenker anzuhalten. Am anderen Ende des Gehweges, nächst Heinrich-Kandl-Weg 36, wurden zum selben Zeitpunkt durch Beamte der PI Ebelsberg aufklärende Gespräche mit fahrradfahrenden Kindern gesucht.