Ein Glück, dass man in Niederösterreich nicht lange nach Erholungsraum im Grünen suchen muss. Das sieht man an den zahlreichen „Corona-Touristen“ aus Wien, die vor allem an den Wochenenden raus aufs Land fahren. Ob im Stiftsgarten Melk, den Kittenberger Erlebnisgärten bei Langenlois oder auf der Garten Tulln - grüne Oasen stehen bei Besuchern hoch im Kurs - und das aus gutem Grund. Im Freien ist die Ansteckungsgefahr deutlich geringer, zudem ist das schöne Wetter ein gutes Gegenmittel gegen das Gefühl des Eingesperrtseins. Das bevorstehende lange Wochenende lässt viele Betreiber da natürlich auch auf gute Umsätze hoffen. In Tulln hat die Gartenschau bereits seit dem vergangenen Wochenende geöffnet, die Gästezahlen unterscheiden sich dabei nicht von denen aus dem vergangenen Jahr.