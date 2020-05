Die Gewerkschaft GPA-djp wittert bei der erstmaligen Betriebsratswahl beim Messtechnik-Konzern Anton Paar in Graz einen Eklat. Sie wirft Geschäftsführer Friedrich Santner vor, dass dieser die Wahl am Dienstag verhindern will: „Weil jede Handhabe dafür fehlt, bemüht er jetzt das Coronavirus als Waffe gegen die Rechte der Arbeitnehmer“, so Norbert Schunko von der Gewerkschaft.