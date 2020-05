In der Kulturszene ist der nächste Corona-bedingte Ausfall zu verzeichnen. Wie am Freitag bekannt gegeben wurde, sagen die Bregenzer Festspiele die komplette Saison 2020 ab. In Salzburg hofft man unterdessen auf die Lockerungen bei Kulturveranstaltungen. In einer ersten Stellungnahme aus der Mozartstadt auf die Ankündigung von Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober hieß es: „Modifizierte Festspiele scheinen möglich.“ Zuvor hatte man angekündigt, dass die Festspiele in einer deutlich abgespeckten Form stattfinden sollen.