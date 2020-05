Nach Marcel Hirscher hört mit Anna Veith die nächste Tennengauer Ski-Ikone auf. Das Duo verband nicht nur Geburtsjahr 1989, sondern auch viele Erfolge. Der größte: Der Olympiasieg 2014, womit sie in die Fußstapfen eines Skiclub-Kollegen trat: Thomas Stangassinger. Die „Krone“ erinnert sich an Veiths ersten Weltcup-Erfolg 2011 in Lienz – und an den letzten 2017 in Val d’Isère.