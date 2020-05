Ebenfalls am Samstag dabei sein wird Teenie-Idol Mike Singer, der für Kasachstan ins Rennen geht. Für die Türkei tritt nach Angaben des Senders Rapper Eko Fresh zusammen mit Umut Timur an, für Bulgarien die Sängerin Oonagh. Großbritannien wird von Kelvin Jones vertreten, Irland von Sion Hill. Wer für Deutschland singt, ist dagegen noch offen. Raab, der den „#FreeESC“ produziert, hatte erklärt, dass es sich um „eine echte Legende“ handeln werde - seither wird spekuliert, er könnte es gar selbst sein. Moderator Gätjen sagte zu diesem Thema am Donnerstag: „Alles kann, nichts muss.“