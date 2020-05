SPÖ: „Der ÖVP geht es in erster Linie um Inszenierung“

Es dauerte nicht lange, bis sich der Unmut regte. So schrieb unter anderem der Vorarlberger SPÖ-Nationalratsabgeordnete Reinhold Einwallner auf seiner Facebookseite: „Die ÖVP wünscht sich die Beflaggung der Häuserfassaden, wenn der Kanzler und der Landeshauptmann durch die Straßen fährt! Unglaublich!! Jede(r) 3. im Land ist arbeitslos oder in Kurzarbeit, die Unternehmer warten immer noch auf Unterstützung und bangen um ihre Existenz - aber der ÖVP gehts in erster Linie um Inszenierung und um sonst gar nix!“ Seiner Meinung schlossen sich zahlreiche Follower an. So mancher zog Vergleiche zur Kaiserzeit.