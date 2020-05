In den Vereinigten Staaten gab es den zweiten Tag in Folge weniger als 900 neue Todesopfer, deutlich weniger als noch vor kurzer Zeit. Freilich sind in den USA bisher mehr als 80.000 an oder mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Jedenfalls wurde passend zur Entwicklung ein Behelfskrankenhaus im New Yorker Central Park wieder abgebaut. In Los Angeles sollen am Mittwoch die Strände für sportliche Aktivitäten wieder zugänglich sein, Abstand halten und das Tragen von Schutzmasken außerhalb des Wassers bleiben aber vorgeschrieben.