Sofern es die dicken Wolken zuließen, ließen sich etwa in Tirol angezuckerte Bergspitzen und Baumwipfel erkennen. Stellenweise zeigte das Thermometer sogar Temperaturen von nur knapp über null Grad an. Ein frostiger Start in diesen Dienstag Mitte Mai. Von den frühlings- bzw. frühsommerlichen Temperaturen mussten wir uns aber bereits am Montag in ganz Österreich verabschieden. So sorgte etwa in Wien ein heftiges Gewitter mit Hagel und Böen für rasche Abkühlung.