Auch am heutigen Dienstag finden Sie hier die aktuellsten Entwicklungen rund um die Corona-Krise in der Steiermark ++ 1423 Steirer sind mittlerweile gewesen ++ Insgesamt sind 139 infizierte Steirer verstorben ++ Keine allgemeine Ausnahme für ältere Lehrer ++ Grüne wollen Verbesserungen im Pflegebereich ++ Online-Suche für Ärzte, die Covid-19-Tests anbieten ++ Lehrlinge können wieder durchstarten ++ Stadt Graz startet Parteienverkehr ++ 20.000 Schutzmasken für die Stadt Leoben ++ Das Lipizzanergestüt Piber startet am 16. Mai in die Sommersaison ++ Lebenshilfe warnt vor Diskriminierungen ++ FPÖ fordert kommunales Investitionspaket ++ Feuerwehren auch in dieser Zeit für uns im Einsatz ++