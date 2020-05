Über den im Zusammenhang mit der versuchten Vergewaltigung einer 55-Jährigen in Poysdorf in Niederösterreich neuerlich festgenommenen afghanischen Staatsbürger (22) ist nun U-Haft verhängt worden. „Die Entscheidung fiel am Donnerstagnachmittag“, teilte Friedrich Köhl von der Staatsanwaltschaft Korneuburg mit. Zuvor fand die Einvernahme des Beschuldigten durch den Haftrichter statt.