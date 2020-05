China geht in der Corona-Krise in Sachen Überwachung von Handydaten wohl am weitesten: Dort gibt ein QR-Code in den Farben Grün, Gelb oder Rot darüber Auskunft, ob jemand gesund ist oder sich an Orten mit hohem Infektionsrisiko aufgehalten hat. Das wiederum entscheidet darüber, ob die Person beispielsweise Bahnhöfe und öffentliche Verkehrsmittel betreten darf. Ohne diese Handy-App ist man mittlerweile so gut wie aufgeschmissen in dem Land. Dies musste auch ein Mann am eigenen Leib erfahren, der seit 24 Jahren wegen Mordes auf der Flucht ist. Weil er ohne die App „nirgends hingehen“ konnte, stellte er sich nun der Polizei.