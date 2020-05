Von den 5380 Urlaubern, die sich an den VSV gewandt haben, kommen 65 Prozent aus Deutschland, teilte VSV-Obmann Peter Kolba am Dienstag mit. Aber auch aus nahezu jedem anderen europäischen Land sowie den USA, Israel, Russland, Singapur oder Hongkong würden Meldungen einlangen, berichtete Kolba: „75 Prozent geben an, in Ischgl auf Urlaub gewesen zu sein. 73 Prozent wurden bei der Heimkehr positiv auf Corona getestet.“