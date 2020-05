Das türkis gehaltene Sujet der Kampagne zeigt Bundeskanzler Sebastian Kurz und den der Bundeshymne entliehenen Slogan „Mutig in die neuen Zeiten!“. Die Aktion soll die Österreicher „ermutigen, weiterzumachen“, so Melchior. Sein Team habe in den vergangenen Wochen knapp 40.000 Anfragen beantwortet.