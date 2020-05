„Die letzten Wochen haben gezeigt, wer die Menschen sind, ohne die in einer Krise nichts funktionieren würde. Es sind die Beschäftigten in der Produktion, in der Landwirtschaft, in Handel und Transport, in der Kinderbetreuung, in der Pflege, in den Gesundheitsberufen und viele andere mehr. Ohne sie geht nichts. In den Einkommen spiegelt sich das nicht wider. Höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten sind das Gebot der Stunde“, betont die steirische KPÖ-Sprecherin Claudia Klimt-Weithaler.