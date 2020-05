Jetzt ist es fix! Paris Saint-Germain ist am Donnerstag beim Saisonabbruch der französischen Fußball-Liga der Meistertitel zugesprochen worden. Der Liga-Verwaltungsrat vollzog am Donnerstag als erste europäische Topliga den nicht mehr überraschenden Schritt, nachdem Premierminister Edouard Philippe zwei Tage zuvor eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in dieser Saison für unmöglich erklärt hatte.