FPÖ: „Künstliche Aufregung“

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz nahm seinen Klubobmann nach diesen Vorwürfen in Schutz. Er bezeichnete die Kritik an der Wortwahl „Rollkommando“ als „künstliche Aufregung“, diese sei „durchschaubar und lächerlich“. Das Wort sei heute mittlerweile ohne NS-Bezug in Gebrauch, etwa in diversen Medien. Ungewöhnliche Rückendeckung bekam der FPÖ-Chef auch von seiner Cousine Daniela Kickl, die ihm sonst kritisch gegenübersteht. Sie stellte auf Twitter klar, dass es sich ursprünglich um einen Begriff aus der Soldatensprache handelte.