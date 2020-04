Die Verantwortlichen der Motorrad-Weltmeisterschaft hoffen auf einen Saisonstart Ende Juli. „Wo und wann müssen wir noch entscheiden“, sagte der Geschäftsführer des Rechteinhabers Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, am Mittwoch in einem Interview auf der MotoGP-Website. Man sei aber sicher, dass die WM in Europa beginnen würde, meinte der Spanier.