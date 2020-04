Rod Elbahn war zufrieden und blickte auf den See. Er dachte an Klara, seine große Liebe. Fräulein Fall hatte er schon lange nicht mehr gesehen. So entschloss er sich, einen Brief zu schreiben. Er zupfte eine Feder und kritzelte liebevoll Buchstaben mit Herzchen, übergab es einer Brieftaube und hüpfte mit Martin in den Neusiedler See.