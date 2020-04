Szene besorgt: „Die Nachtclubs werden sterben“

Momentan versuchen die Locations, via Social Media mit ihren Gästen in regem Kontakt zu bleiben und auch online die Party zu ihnen nach Hause zu bringen. „Wir strahlen auf unseren Seiten wöchentlich Streams aus, damit die Partypeople der Stadt auch in der Wohnung coole Beats hören und versuchen, immer alle Informationen sofort zu kommunizieren - sofern es etwas Neues gibt. Wenn wir wieder aufsperren, möchten wir auf jeden Fall ein Event für alle Helfer in der Corona-Krise organisieren“, so Pfister.