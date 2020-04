Symbol-Sündenbock Hopp

Die kontrovers diskutierte Regel verbietet in Deutschland Investoren, einen Klub komplett zu übernehmen. Der Verein muss zumindest 51 Prozent der Stimmanteile halten, Ausnahmen bestätigen die Regel. Der Klub soll so die Entscheidungshoheit behalten. In der deutsch(sprachig)en Ultra-Szene war genau deswegen zuletzt Hoffenheim-Macher Dietmar Hopp zum Ziel massiver Anfeindungen geworden. Die Vorstellung, dass potente Konzerne bald das internationale Fußballgeschehen (noch mehr) diktieren und sich im Staccato Klubs einverleiben - eine Horrorvorstellung für die Verfechter der Anti-Kommerz-Diktion. „Wir haben jetzt in der deutschen Bundesliga einen Chemie-Konzern (Bayer, Anm.), einen Brause-Konzern (Red Bull, Anm.), einen Auto-Konzern (Wolfsburg, Anm.), dann noch ‘Hoppenheims‘ SAP (Hoffenheim, Anm.) - lauter zwielichtige Sachen, durch die angestammte Traditionsvereine rausgekickt werden“, hatte Steffen Andritzke schon in einem krone.tv-Interview 2018 bekrittelt. Er ist aktiver Borussia-Mönchengladbach-Fan und Buchautor. Das ganze Interview sehen Sie hier.