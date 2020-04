Der Circus Belly ist nur einer der betroffenen Veranstalter, die zur Zeit ihr Notlager in Niederösterreich aufgeschlagen haben. Mit seinen Vorstellungen in Tulln wollte das Ensemble die Winterpause endgültig beenden – doch vor dem ersten „Manege frei!“ kam das Verbot aller Veranstaltungen. Seither sitzen die zwei- und vierbeinigen Artisten auf einem Feld nahe der Zuckerfabrik fest. Als das Futter für die Tiere knapp wurde, wandte man sich an die Öffentlichkeit. Und wie so oft in dieser Krise fand man die nötige Hilfe im Internet. Private und Firmen spendeten Gemüse und Heu, die Stadt erstattete die Kaution für den Stellplatz zurück. All das natürlich sehr zur Freude der Circus-Mannschaft. „Es ist schon schwer, Spenden überhaupt anzunehmen. Man will ja nicht als Bettler dastehen“, hört man von Seiten der Direktion. Ihre Dankbarkeit wollten das Team Belly natürlich auch allen zeigen, nur – wie?