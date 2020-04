Räuber ist geständig

Er forderte von der Angestellten mit vorgehaltener Pistole die Herausgabe der Bargeldbestände. Er flüchtete anschließend aus dem Tankstellenshop in Richtung Reindlstraße. Der 40-Jährige wurde am 21. April um 11.25 Uhr aufgrund einer gerichtlich bewilligten Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Linz festgenommen und nach der Beschuldigtenvernehmung in die forensische Abteilung des Neuromed Campus überstellt. Der Mann war geständig, den Raub sowie in der gleichen Nacht eine unbefugte Inbetriebnahme eines Fahrzeugs verübt zu haben.