Lichtkuppel am Dach

Den beiden Polizisten musste also etwas einfallen. Sie kletterten mit einer Leiter auf das Dach, öffneten dort eine Lichtkuppel und gelangten so in das Haus. „Wir hörten dann die Frau wimmern, aber sie war schon zu schwach, um zu reden“, erzählt Raffelsberger. Doch erneut war der Weg zum Opfer versperrt.