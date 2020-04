In der Steiermark gebe es keine eigenen Vorgaben oder Zutrittsbeschränkungen seitens des Landes. Gemeinden im Besitz von Seen könnten aber Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit zu gewährleisten, hieß es aus dem Büro von LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP). Es wurde aber betont, dass laut Gesundheitsministerium derzeit ohnehin keine Badeseen, Schwimmbäder oder Freibäder geöffnet werden dürfen. So sei das Seeareal in Stubenberg geschlossen, beim Sulmsee will man eventuell am 15. Mai aufsperren. Der Grüne See in Tragöß ist nicht gesperrt, doch hat das zuständige Tourismusbüro geschlossen. Die Gäste wurden ersucht, Beschränkungen einzuhalten.