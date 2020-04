Für große Aufregung hat die „Steirerkrone“-Story über eine steirische Residenz gesorgt, in der etliche Bewohner seit Krisenbeginn verstorben sind. Ermittelt wird nun auch in einem weiteren tragischen Fall, der ebenso in diesem Heim passiert sein soll. Dort aspirierte - darunter versteht man in der Medizin das Eindringen von u.a. Fremdkörpern in die Atemwege - eine an Demenz Erkrankte eine Serviette und starb wenige Tage später an den Folgen. Auch hier ermittelt die Staatsanwaltschaft Graz wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung.