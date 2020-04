Demnächst wird an manchen Universitäten auch für schriftliche Prüfungen auf das Online-Format gesetzt. An der Wiener Wirtschaftsuniversität (WU) findet bereits Ende April eine Großprüfungswoche online statt. Auch die Uni Wien will ihre schriftlichen Prüfungen im Sommersemester grundsätzlich online abhalten - dafür stellt man auch auf andere Prüfungsformate um. Studierende sollen dann von zu Hause aus ihre Prüfungen schreiben können. Die Aufsicht erfolgt zum Beispiel via Webcam.